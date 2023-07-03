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Corendon Alanyaspor'da 12 futbolcu takımdan ayrıldı

Corendon Alanyaspor'da 12 futbolcu takımdan ayrıldı

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren 12 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu. Futbolculara teşekkür edilerek, başarılar dileyen açıklama sosyal medya hesabından yapıldı.

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren 12 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan Yardımcı, Koulouris ve Ahmed Hassan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

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