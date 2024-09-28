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Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Teknik direktör Fatih Tekke, alınan 3 puanın kendileri için sevindirici olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 3 puanın kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Fatih Tekke, maçın zorluğunu 90 dakika boyunca hissettiklerini söyledi.

Maça baskılı başladıklarını ve ilk bölümde golü bulduklarını anlatan Tekke, "Sonrasında benim istemediğim rakibe çok uygun olan 5-4-1 dizilişiyle bekledik. İyi fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu fakat bu fırsatları tam anlamıyla değerlendiremedik." dedi.

Tekke, ikinci yarının 70. dakikasına kadar ön alan baskısını devam ettirdiklerini anlatarak, rakibin bir pozisyon dışında çok etkili olmadığını kaydetti.

Rakipleri karşısında en başarılı oldukları şeyin 1-0'lık skoru korumak olduğunu ifade eden Tekke, şöyle konuştu:

"3 maçtır gol yememek olumlu bir gelişme. Biz pas oyununu oynamaya çalışan ve oyun tekrarları olan bir takımız, bunları ısrarla devam ettirmemiz lazım. Geliştirmemiz gerekiyor. Bunları maçta bölüm bölüm görebildik. Ritmimizi bulmamız zaman alacak demiştik. Geçen seneki büyük mücadelemize devam ediyoruz. Oyuncularımın emeklerine sağlık. 3 puan bizim için çok sevindirici. Çaykur Rizespor'a başarılar dilerim. Galatasaray maçından sonra milli takım arası var, umarım bu aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı kısa açıklamada Alanyaspor'u tebrik ederek, "Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz, çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Rizespor Futbol Yaşam Spor

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