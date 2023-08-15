Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu maçın hazırlıkların başladı.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonuyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. - ANTALYA