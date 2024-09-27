Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Alanyaspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 19.00'da karşılaşacak. - ANTALYA