Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak maçı beklemeye başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonla sona erdi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçın yarın saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
