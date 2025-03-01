Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimimdeki gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı. - ANTALYA