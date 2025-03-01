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Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimimdeki gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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