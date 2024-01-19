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Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenman ısınma ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor, yarın saat 16.00'da sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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