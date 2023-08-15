Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. İdmanı taktik çalışmayla tamamlayan ekip, yarın çift antrenman yapacak.