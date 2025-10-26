Corendon Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki çalışmalarda Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, oynamayanlar pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü eleme turunda 29 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Karşılaşmada oynamayanlar, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor