Haberler

Corendon Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki çalışmalarda Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, oynamayanlar pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü eleme turunda 29 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada oynamayanlar, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.