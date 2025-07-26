Corendon Alanyaspor, Brezilyalı Kaleci Paulo Victor'u Transfer Etti
Corendon Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Al-Rayyan'da oynayan 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Corendon Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Katar ekibi Al-Rayyan'da forma giyen 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Antalya ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci ile Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor'a takımımızda başarılar diliyoruz" denildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor