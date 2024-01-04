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Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmaları ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

İki gruplar halinde top kapma çalışmasının ardından idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Antalyaspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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