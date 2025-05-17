Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Gain Park Stadı'nda yarın 19.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor