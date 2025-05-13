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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Joao Pereira'nın yönetiminde gerçekleşen idman, pas ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Akdeniz ekibinde, Beşiktaş maçı öncesi sezon başında sakatlanan Buluthan Bulut dışında sakat veya kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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