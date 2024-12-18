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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde yapılan yenileme ve toparlanma egzersizleri ile takım formunu korumaya çalışıyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ara vermeden ligdeki mücadelenin hazırlıklara başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmanda oyuncular, yenileme ve toparlanma egzersizleri yaptı. Antrenman takım halinde koşu ile tamamlandı.

Alanyaspor, 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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