Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 16.00 da başlayacak.