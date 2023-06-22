Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Yayın gelir hakları artırılmalı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, yayın geliri haklarının artırılması gerektiğini söyledi.

Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'nin bir yıllık döneminde yönetimiyle Türk futbolu adına bir takım iyi işler yapmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Tabii yeni genel kurulla birlikte kadrosunu daha güçlendirecektir. Yeni bir yapılanmayla Türk futbolunun daha ileriye gitmesi için bazı kararlar alacaklardır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kulüplerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili "Her şeyden önce yayın gelir hakları çok düşük. Bu şartlar altında kulüplerin çok ileriye gitmeyeceğini söyledik. Nerdeyse 4'te 1 gelir düştü. Onun için bunu ciddi derecede yükseltmemiz lazım. Bazı sponsorlar bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kurda yaşanan yükselişe işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kurun yükselişiyle yabancı futbolculara ödenen meblağlar da çok yükseldi. Yabancı sayısı çok fazla. Bunlara ilişkin bir karar alınması lazım. Aslında daha önceki yönetim kademeli olarak yabancı sayısının düşürülmesi konusunda karar almıştı. Ama tabii yeni federasyonumuz gelince duraklama yaptılar. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Geçen sene ve bu sene 130 milyon kur farkı yedim."

Yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini savunan Çavuşoğlu, "Yabancı futbolculara ciddi para verince Türk futbolcuların da ücreti artıyor. 'Onlara bu kadar para veriyorsanız biz de bu kadar para istiyoruz' diyorlar. Bu da normaldir. Radikal karar almak lazım. Yayın haklarını yükseltmek lazım. Kulüpler Birliği ve TFF arasında iyi diyalog olmalı. Birlikte iyi şeylerin ortaya çıkması lazım. Ama ben bu aşamada, bu şartlar altında Türk futbolu adına çok iyi şeyler olacağını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Yabancı delege önergesi" kabul edildi

Öte yandan genel kurulda yabancıların, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) delege olabilmesi için verilen önerge kabul edildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, önerge öncesi yaptığı konuşmada, Göztepe'nin sahibinin yabancı olduğuna dikkati çekerek, "Yabancı olduğu için genel kurula katılması bizim statümüze göre yasak. Herhangi bir yabancı delege de atayamıyor. O yüzden biz bu önergeyi destekliyoruz." diye konuştu.