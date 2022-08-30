Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve taktik çalışmasının ardından dar alanda oyun ve turnuvayla antrenman tamamlandı.
Uzun süredir sakat olan Famara Diedhiou, takımdan ayrı çalıştı.
Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor