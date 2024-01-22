Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmalar sonucunda takım maça hazır durumda.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren turuncu yeşilli ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.