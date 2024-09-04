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Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Isınma çalışmasının ardından idman, iki grup halinde pas çalışması ve dar alanda oyunla tamamlandı.

Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Hatayspor Güncel Spor

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