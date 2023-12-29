Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, top kapma ve çift kale maç çalışmaları yaptı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde tesislerde yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde top kapma çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. - ANTALYA