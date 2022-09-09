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Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kiraladı

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Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kiraladı

Corendon Alanyaspor son olarak Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kiraladı.

Corendon Alanyaspor son olarak Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Corendon Alanyaspor Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'un golcüsü Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kiraladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferin son günü hareketli bir gün. Biz de hareketli bir gün geçiriyoruz. Biliyorsunuz santrfor bölgesinde eksikliğimiz vardı. Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kiraladık. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz bir futbolcuydu. Geçen sene de Türkiye'de oynamıştı zaten. İnşallah takımımıza da çok faydalı olacağına inanıyoruz. Hep kulübümüze hem de Ahmed'e hayırlı olsun" dedi.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Mısırlı forvet burada çıktığı 33 maçta 11 gol 4 asist yaptı. Alanyaspor'da geldiğinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Ahmed Hassan, "Burada olmaktan çok heyecanlıyım, bir o kadar da motiveyim açıkçası. Burada takım için elimden gelenin en iyisini yapıp takımın başarıya ulaşmasına katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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