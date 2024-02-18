Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor Maçının İlk Yarısı 2-0

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Eduardo

Adana Demirspor : Magomedaliyev, Atal, Semih Güler, Gravillon, Mohamamadi, Muanza, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli

Goller: Dk. 20 Balkovec, Dk. 33 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 13 Sisto (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Adana Demirspor'dan Emre Akbaba, ceza sahası önünde rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Balotelli'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna giden topu uzanarak kornere çıkardı.

18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Magomedaliyev güçlükle kornere çeldi.

20. dakikada Alanyaspor öne geçti. Eduardo'nun ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0

33. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın, ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Alanya Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? Sigorta Aracıları Teklif Platformu uygulaması nedir, ne işe yarar? Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü-Galatasaray FK hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Şubat TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Aşk Adası ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aşk Adası oyuncuları kimler? Dul ve yetimler ikramiye ne zaman alacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 18 Şubat Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title