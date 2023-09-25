Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 6. haftasını sahasında 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapatan Alanyaspor, ara vermeden Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve koşunun ardından U19 takımı ile maç yaptı. Akdeniz ekibi hazırlıklarını 1 gün iznin ardından çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA