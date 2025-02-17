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Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman gerçekleştiriyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas çalışması ve koşu yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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