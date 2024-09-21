Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başlayarak, dar alanda top kapma organizasyonları ve koşuyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, koşuyla sona erdi.