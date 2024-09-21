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Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çıkış koşuyla tamamladı.

Adana Demirspor - Alanyaspor mücadelesi yarın saat 20.00'de oynanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Fatih Tekke Antrenman 3-sayfa Futbol Spor

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