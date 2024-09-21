Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çıkış koşuyla tamamladı.
Adana Demirspor - Alanyaspor mücadelesi yarın saat 20.00'de oynanacak. - ANTALYA