Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti.
Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.