Corendon Alanyaspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki takım, tek antrenmanla sezon öncesi çalışmalara devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaklaşık 2 saat süren idmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Alanyaspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti'den kritik "Terörsüz Türkiye" mesajı: Günler içinde kurulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.