Corendon Alanyaspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki takım, tek antrenmanla sezon öncesi çalışmalara devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.
Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaklaşık 2 saat süren idmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Alanyaspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor