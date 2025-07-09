Corendon Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaparak devam etti. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda futbolcular, sabah ve akşam saatlerinde taktik çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, sabah ve akşam saatlerinde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptıkları idmanlarda ısınmanın ardından taktik çalışmalarla günü tamamladı.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor