'Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky' yarışları, Antalya'da başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" yarışları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, İngiltere, Almanya, Rusya, İtalya, Yunanistan ve İran başta olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 750 sporcu mücadele ediyor.

Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky yarışları, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda 65 kilometrelik Berg Sky Race, 27 kilometrelik Run To Sky ve 12 kilometrelik KemerRun etaplarıyla start aldı.

Yarışmanın 12 ve 65 kilometrelik etaplarında Kemer'in içerisinde koşan sporcular, tekrar Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'na gelerek mücadeleyi tamamlayacak.

27 kilometrelik parkurda ise sporcular, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için mücadele ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, buradaki konuşmasında, organizasyona katılan sporcuları Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Her türlü hava koşullarında mücadele eden sporculara başarı dileyen Topaloğlu, "Kemer Belediyesi olarak turizme katkı sağlayan tüm organizasyonların içinde yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yarışma, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erecek.