Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da, sporcular denizden zirveye koşacak - Haberler

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Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da, sporcular denizden zirveye koşacak

AA - Hatice Özdemir Tosun - Spor
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Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da, sporcular denizden zirveye koşacak

"Zirveye birlikte koşalım" mottosu ile bu yıl 8'incisi düzenlenen Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 13-15 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak.

ANTALYA (AA) - "Zirveye birlikte koşalım" mottosu ile bu yıl 8'incisi düzenlenen Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 13-15 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikte, 4 etapta 18 ülkeden 618 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Denizden gökyüzüne 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın çevresindeki parkurlarda, yarışmacılar zirveye doğru koşacak.

Yarışma kapsamında çeşitli eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Spor

Antalya Valiliği, Antalya, gençlik, Mayıs, Spor, Haberler

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