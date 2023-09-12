Corendon Airlines sponsorluğa ara vermedi

Yeni basketbol sezonuna geri sayım devam ederken, Corendon Airlines ve A. Efes Spor Kulübü, üç yıl önce başlayan sponsorluk anlaşmasını uzattı.

Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ve sezon başında takımın başına geçen Başantrenör Erdem Can, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'i ziyaret etti. Havayolu firmasının Antalya'daki merkezinde gerçekleşen ziyaret sırasında Yıldıray Karaer'e, Shane Larkin'in forması hediye edilirken, Yıldıray Karaer ise Corendon Airlines uçak maketini Genel Direktör Alper Yılmaz ve Başantrenör Erdem Can'a takdim etti.

Yıldıray Karaer: "3 sene önce başlayan yolculuğumuz önümüzdeki sene de devam edecek"

Ziyaret sonrası görüşlerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Türk sporunun ve sporcusunun ismini 1976 yılından bu yana her zaman Avrupa'nın en üst seviye organizasyonlarında temsil eden kulübümüz ile olan anlaşmamızı uzatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 3 sene önce başlayan yolculuğumuz önümüzdeki sene de devam edecek. Son olarak sezon başında takımı devralan Erdem Can'ı da tebrik eder, başarılar dileriz. Ekibi ve oyuncu grubu ile ülkemize nice yeni zaferler getirmesini temenni ederiz" dedi.

Alper Yılmaz: "Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder"

Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise şu sözlere yer verdi:

"Sadece basketbola değil, Türk sporuna yaptıkları yatırımlarla tüm spor kamuoyuna örnek teşkil ediyorlar. Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biriyle yolculuğumuza devam edeceğimiz için çok mutluyuz. Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder ve birlikte Türk basketboluna yeni ve unutulmaz zaferler kazandırırız." - ANTALYA