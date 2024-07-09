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Copa America'da yarı final heyecanı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da yarı final aşaması yarın gece yarısı oynanacak Uruguay-Kolombiya maçıyla tamamlanacak ve finalistler belli olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da yarı final aşaması yarın gece yarısı oynanacak Uruguay- Kolombiya maçıyla tamamlanacak ve finalistler belli olacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu organizasyonda yarı final aşamasına geçilirken, Arjantin - Kanada ile Uruguay - Kolombiya eşleşmelerinin galipleri finalde karşı karşıya gelecek. Bu gece yarısı TSİ 03.00'da oynanacak Arjantin - Kanada karşılaşmasını Şilili hakem Piero Maza yönetecek. Uruguay ile Kolombiya arasında yarın gece yarısı TSİ 03.00'da oynanacak bir diğer yarı final müsabakasında ise Meksikalı hakem Ramos Palazuelos düdük çalacak.

Uruguay, 13 yıl sonra yarı finalde

Teknik Direktör Marcelo Bielsa yönetiminde 13 yılın ardından Uruguay, Copa America'da yarı final heyecanı yaşayacak. Son olarak 2011 yılında kupayı müzesine götürdüğü turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren Uruguay, C Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Mavi-beyazlılar, çeyrek finalde Brezilya ile eşleşmiş ve seri penaltı atışlarına giden mücadelede adını bir üst tura yazan ekip olmuştu.

Kolombiya, en golcü takım konumunda

Turnuvada grup aşamalarında Paraguay'a 2, Kosta Rika'ya 3, Brezilya'ya 1 ve çeyrek finalde Panama'ya attığı 5 golle Kolombiya, organizasyonun en golcü takımı konumunda bulunuyor. Toplamda attığı 11 golle zirvede yer alan Kolombiya'yı 9 golle Uruguay takip ediyor. Kolombiya'nın en formda ismi 32 yaşındaki James Rodriguez, verdiği 5 gol pasıyla turnuvanın şuanda en fazla asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. James, attığı 1 golle de Kolombiya'nın attığı 11 golün 6'ına direkt katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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