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Contender Lima Masa Tenisi Turnuvası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Contender Lima Masa Tenisi Turnuvası

Milli sporcu Sibel Altınkaya, Peru'da düzenlenen Contender Lima Masa Tenisi Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu Sibel Altınkaya, Peru'da düzenlenen Contender Lima Masa Tenisi Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada mili sporcu Sibel, Lüksemburglu rakibi Sarah de Nutte'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Milli sporcu çeyrek finalde Tayvanlı Su Pei Ling ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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