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CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni Seattle Sounders kazandı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni Seattle Sounders kazandı

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finali rövanşında Meksika ekibi Pumas UNAM'ı 3-0 yenen ABD temsilcisi Seattle Sounders, şampiyon oldu.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finali rövanşında Meksika ekibi Pumas UNAM'ı 3-0 yenen ABD temsilcisi Seattle Sounders, şampiyon oldu.

İlk maçı 2-2'lik beraberlikle biten finalin rövanşı, ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field'da oynandı.

Raul Ruidiaz'ın 45 ve 80, Nicolas Lodeiro'nun 88. dakikada attığı gollerle galip gelen ev sahibi Seattle Sounders, toplamda 5-2'lik skorla turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Seattle Sounders, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı da elde etti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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