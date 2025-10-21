Haberler

ÇOMÜ Spor Kulübü ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversite bünyesinde yeni kurulan spor kulübü ile olimpik ve amatör branşlarda hedeflerini açıkladı. Bilim temelli spor anlayışını kentte yaymayı amaçlayan kulüp, yerel kulüplerle işbirliği koşulunu da vurguladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yeni kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü ile özellikle olimpik, takım, amatör ve profesyonel branşlarda yol almayı hedeflediklerini söyledi.

ÇOMÜ Spor Kulübü'nün tanıtımı dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Erenoğlu, 33 yıl önce kurulan üniversitenin 21 fakülte, 13 meslek yüksek okulu ve 19 yerleşkesiyle büyük bir üniversite olduğunu hatırlattı.

Erenoğlu, ÇOMÜ'nün özellikle son 6 ayda Türkiye ulusal indekslerinde ilk 30'u zorlar hale geldiğini belirterek, bu akademik bilgi birikimini farklı yansıtmak istediklerini kaydetti.

Özellikle sporu bilime, bilimi tutkuya ve emeğe, başarıyı disipline harmanlayan yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını dile getiren Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Spor kulübü olarak temel amacımız üniversitemiz bünyesindeki akademik bilgi birikimi ve deneyimi, kentimizle spor özelinde buluşturmak. Altyapıyı kullanarak, sporcu performansını ölçen, izleyen, en önemlisi geliştiren, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte vizyona çıkarılmasını sağlayan bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu sayede bilim temelli bir spor anlayışını ilk defa Çanakkale'ye kazandırmış olacağız. Aynı zamanda hedefimiz, üniversite, şehir işbirliğini spor çatısı altında da güçlendirmek. Yerel kulüplerimizin hiç bir zaman alternatifi olmayacağız. Güçlerimizi birleştiren bir anlayışla hareket etmek istiyoruz. Başarıyı bilimle ve bilgiyle birlikte kalıcı hale getirmek isteriz. Özellikle olimpik, takım, amatör ve profesyonel branşlarda yol almak temel hedefimiz. Çanakkale'nin ve üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası arenada duyurmak istiyoruz."

Rektör Erenoğlu, 22-23 Kasım'da Dardanos Yerleşkesi'nde Spor Şenliği ve Sporcu Arama Konferansı gerçekleştireceklerini, her yıl kentte ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazanmış sporculara yönelik spor ödülleri törenini düzenleyeceklerini dile getirdi.

Bireysel ve takım sporları kapsamında futbol, basketbol, hentbol, kano, kürek, yüzme, sualtı hokeyi, dans, judo, güreş, karate, tekvando, geleneksel okçuluk, bilek güreşi branşlarının kulüp bünyesinde yer alacağını belirten Erenoğlu, kent halkının amatör ve profesyonel düzeyde takım ve bireysel sporlar yapacağı bir ekosistem kurduklarını sözlerine ekledi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, asbaşkanlığını Bahar Yurt'un üstlendiği yönetim kurulunda Faruk Erkan, Deniz Ünver, İlhan Adiloğulları, Şakir Kutluay, Ardahan Dikme, Özgür Zileli Uygun, Selahattin Yapar, Turgay Kılıç, Derya Arslan, Şebnem Akarsu, Özgür Karakaş yer aldı.

Toplantının sonunda Dünya ve Avrupa Para Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Ümit Burunlular ile 48 kilometrelik "Manhattan 20 Bridges" parkurunu 22 yaş ve 2 ay ile tamamlayan en genç Türk kadın sporcu Ece Demir, ÇOMÜ Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Spor

