ÇOMÜ'de 2023 Kişi Zeybek Oynadı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 2023 kişi aynı anda zeybek oynadı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki etkinlik öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 100. yıl etkinliklerini iki hafta önce başlattıklarını söyledi.

Öğrenciler, akademik ve idari personelin yanı sıra halkın katılımıyla 2023 kişilik zeybek gösterisi için iki haftadır yoğun çalışma yaptıklarını belirten Erenoğlu, "Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır, farkındalık yaratacak etkinliklerimizden biri daha oldu." dedi.

Etkinliği koordine eden ÇOMÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı öğretim görevlisi Deniz Ünver de oyunu, Çanakkale yöresine ait "Karyolamın Demiri" türküsü eşliğinde sergileyeceklerini dile getirdi.

Ünver, "2023 kişilik bir kadroyla üniversitemizi Çanakkale'mizle bir araya getirerek Cumhuriyet'imizi kutlayacağız." diye konuştu.

Daha sonra, gayriresmi rekor denemesi de yapılan etkinlik, 2023 kişinin zeybek oynamasıyla sona erdi.