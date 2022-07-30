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Community Shield'in sahibi Liverpool

Community Shield'in sahibi Liverpool

İngiltere'de Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup'ı müzesine götüren Liverpool, Community Shield için karşı karşıya geldi.

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İngiltere'de Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup'ı müzesine götüren Liverpool, Community Shield için karşı karşıya geldi.

Leicester şehrindeki King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Liverpool rakibini 3-1 mağlup ederek Community Shield'in sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Arnold, 83'üncü dakikada penaltıdan Salah ve 90+4'üncü dakikada Darwin Nunez kaydetti. Machester City'nin karşılaşmadaki tek golü ise 70'inci dakikada Alvarez'den geldi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Manchester Liverpool England Spor Haberler

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