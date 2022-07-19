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Colin Kazım, Karagümrük'te

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Colin Kazım, Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçmiş dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada Kazım'ın kariyerinden bilgiler de yer alırken şu ifadelere yer verildi:

"Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık. Colin Kazım, Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Toulouse, Blackburn Rovers, Feyenoord, Derby County, Corinthians, Sheffield United, Brighton & Hove Albion, Bursaspor ve Olympiakos gibi takımlarda forma giydi. Colin Kazım kariyerinde İskoçya Premier Ligi, Brezilya Serie A, Yunanistan Ligi, KNVB beker (Hollanda Kupası) ve 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 7 kupa kazandı."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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