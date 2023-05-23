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Çocukların futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Çocukların futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Spor Haberleri

Denizli'de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin katıldığı 'Denizli'nin Çocukları Futbol Turnuvası' Atatürk Stadı'nda yapılan final etabı ile sona erdi.

Denizli'de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin katıldığı ' Denizli'nin Çocukları Futbol Turnuvası' Atatürk Stadı'nda yapılan final etabı ile sona erdi.

Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediye başkanlığı koordinesi ile yapılan ve ilk etabı Eylül ayında başlayan 2011 doğumlu futbolcuların mücadele ettiği futbol turnuvası, Atatürk Stadı'nda yapılan final maçları ile sona erdi. Yapılan müsabakalar sonunda Denizlispor şampiyon olurken, Altın Horoz ikinci, Orkaspor üçüncü oldu. Futbolseverlerin ve futbolcu velilerinin büyük ilgi gösterdiği turnuvada ilk üç dereceyi alan takımlara kupaları yapılan törenle verildi. Kupa töreni sonrası futbolcular ve aileleri kupalarla Atatürk Stadı'nda hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdi.

Ahmet Yıldırım: "Amacımız Denizli'de futbolun gelişmesi"

Turnuvayı değerlendiren Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım, "Etap etap planladığımız bir turnuvaydı. Çok güzel bir turnuva oldu. Futbolcular veliler ve bizler çok mutluyuz. Bu etkinlik uzun zamandır Denizli'de yapılmayan bir faaliyetti. Denizli Atatürk Stadı'nda ilk defa yapılan bir turnuva oldu. Bu turnuvalara devam edeceğiz" dedi.

İsa Akan: "Çok güzel maçlar çıktı"

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Denizlispor Futbol Okulları Antrenörü İsa Akan, "Biz antrenörler olarak böyle turnuvalardan çok mutlu oluyoruz. Çünkü çocukların gelişimi açısından bu tür turnuvalar çok önemli. Bu nedenle bu tür etkinlikleri destekledik. Tabi çocuklarımızın da mutlu olması şampiyonluk kupasını almaları beni ayrıca mutlu etti gururlandırdı" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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