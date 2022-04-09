Çocuklardan oklarıyla büyük başarı sergiledi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13-18 Yaş Çocuk Evlerinde ki çocuklar okçulukta büyük başarı kazandı.

Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi'nin açmış olduğu okçuluk kursundan yararlanan 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde ki çocuklar başarılarını bir kez daha gösterdi. Eğitmenliğini Dilek Bayraktar'ın vermiş olduğu okçuluk kursunda 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı 'Okul Sporları Okçuluk Yarışması'nda Yıldız Erkek Kategorinde 1.cilik ve Genç Erkek Kategorinde 2.cilik ve 4.cülük elde edildi. Performansını sergileyerek Yıldız Erkekler Kategorisinde 1.cilik elde eden kursiyer Mersin'de yapılacak "Türkiye Okçuluk Şampiyonasına" katılmaya hak kazandı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu, eğitmeni ve kursiyerleri sergiledikleri performans için tebrik etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Spor