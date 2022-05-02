Çocuklardan '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine yoğun ilgi

ANKARA (DHA) - Ankara Büyük Şehir Belediyesi ASKİ Spor'un çocuklar için ücretsiz hayata geçirdiği '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine katılım sayısı 2 bini aştı. Taha Akgül, Rıza Kayaalp Spor Kompleksi Tesis Müdürü Mahmut Bayoğlu, "Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi sporcularla antrenman fırsatı bulan çocukların güreşe bakış açısı değişti. Antrenmanları akşam evde de yapıyorlar. Bu güreşe daha çok ilgi duyduklarını gösteriyor. 4-5 yaşındaki çocuklar bile mindere gelip enerjilerini atıyorlar" dedi.

Taha Akgül, Rıza Kayaalp Spor Kompleksi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'un hayata geçirdiği '300 çocuk 300 sporcu' projesi yoğun ilgi gördü. Yaşları 5 ile 13 arasında değişen öğrenciler birçok branşta antrenman yapma fırsatı buldu. Güreşe yoğun ilgi gösteren çocuklar ısınma hareketlerini ardından minderde birbirleriyle mücadele etti.

Antrenmanlarda başarı sağlayıp olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten 11 yaşındaki Abdul Efe Çelik ise "Afyon'da oynanan U-11 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldum. Bu projede antrenman yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Antrenman yaptıkça daha motive oluyorum. Heyecanım mindere adım atınca geçiyor. Kazanma hırsı oluyor. Gelecekte kendimi olimpiyat birincisi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.