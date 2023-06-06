Denizli'de ata sporu okçuluğa ilgi her geçen gün artıyor. Okçuluk eğitimi veren kurslar, gençlerin olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Okçuluk, çocukların dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunuyor ve milli sporcu Mete Gazoz'un Tokyo 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmasıyla bu spor dalına yönelim daha da arttı.

- Çocuklarda dikkat dağınıklığı okçulukla aşılıyor

Ata sporu okçuluğa ilgi artıyor

DENİZLİ - Denizli'de Orta Asya'dan bu yana Türk kültür hayatında önemli bir yere sahip olan ata sporu okçuluğa ilgi her geçen gün artıyor.

Türklerin ata sporlarından biri olan okçuluğa ilgi her geçen gün artıyor. Okçuluk eğitimi veren kurslar, gençlerin olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Denizli'deki okçuluk faaliyetlerini değerlendiren Denizli Okçuluk il temsilcisi Sevinç Bursalı, özellikle küçük yaştaki çocukların, dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunan, eklem, tendonların, omuz, sırt, bacak kaslarının kuvvetlenmesini sağlayan okçuluk sporuna ilginin milli sporcu Mete Gazoz'un Tokyo 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmasından sonra bu spor dalına yönelimi daha çok artırdığına dikkat çekti. Bursalı, "Denizli Okçuluk olarak kentte okçuluk faaliyetlerini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Okçuluğu daha da sevdirmek ve tabana yaymak için nerdeyse ayda bir yarışmalar yapıyoruz. Belediyeler ve Denizli Okçuluk Spor Kulübü olarak sporcuları en üst seviyede yetiştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Üst yaş sınırı olmayan bir spor dalı"

Okçuluğun bireysel bir spor olduğunu belirten Bursalı, "Okçuluğu hayat ile bire bir bağdaştırabiliriz. Okçuluk insanda olumlu düşünmeyi gerçekleştiriyor. Nasıl gerçekleştiriyor? Sen yayı eline aldığında hedef ve kendinle beraber nasıl bütünleşirsen gerçek atışa doğru atışa doğru atışa o an ulaşıyorsun. Sen ne kadar olumlu düşünürsen veya bu işi yapabileceğine inanırsan o kadar sana güzel puanlarla karşılık veriyor. Üst yaş sınırımız yok çünkü yaş sınırı olmayan bir spor dalı. İstekli herkes gelebilir. Çalışma saatlerimize uyumlu İstekli herkesi bekliyoruz. Alt yaş grubunda 2014'lüler var. Yaz sezonundan itibaren 2015'lileri de antrenmanlara almaya başlayacağız. Herkesin rahatlıkla gelip çizgideki o heyecanı yaşayabileceği bir spor dalı" ifadelerini kullandı.