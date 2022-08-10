Eskişehir yerel: Tepebaşı Belediyesi'nin Zumba Kurslarına Çocuklardan Yoğun İlgi

Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği yaz kursları yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen zumba eğitimleri, 300 çocuğun katılımıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği yaz kursları yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen zumba eğitimleri, 300 çocuğun katılımıyla devam ediyor.

23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zumba eğitimleri çocuklardan yoğun ilgisi görüyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşen zumba eğitimi ile çocuklar, bir yandan hareket ederek sağlık kazanırken, diğer yandan da eğlenerek sosyalleşme fırsatı yakalıyor. Çocukların odaklanma ve koordinasyon yeteneğini geliştiren zumba, metabolizmayı da hızlandırıcı etkileri ile fayda sağlıyor.

5-9 yaş arası toplamda 300 kişinin katılım gösterdiği zumba dersleri, pazartesi günleri haftada 1 gün olmak üzere 5 grup halinde düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattına ulaşabiliyor.