- Çocuklar Türkiye'nin en yüksek köyüne kayak merkezi kurulmasını istiyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Türkiye'nin en yüksek köyü olarak bilinen Süphan Dağı'nın eteğindeki Kışkılı köyünde yaşayan çocuklar, kar seviyesi ve uygun alanı nedeniyle köylerine kayak merkezi kurulmasını istiyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü olan ve yılın 6 ayı kar altında kalan Kışkılı köyündeki kar en çok çocukları sevindiriyor. Zorlu kış şartları nedeniyle kış aylarında ilçeye göç etmek zorunda köylülerin dışında geriye 10 hanenin kışı geçirdiği köyde, çocuklar boş zamanlarını kayarak geçiriyor. Süphan Dağı eteğinde olduğu için dağcıların uğrak mekanı haline de gelen Kışkılı köyündeki çocuklar, bölgenin turizme kazandırılması ve kayak merkezinin kurulmasını istiyor.

Eren Yoldaşçı isimli çocuk, köyü kayak merkezi kurulmasını istediklerini belirterek, "Bizim köyümüze kayak merkezi şart" dedi.

Rahmi Yoldaşçı ise köylerinin Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü olduğunu belirterek, "Metrelerce kar yağıyor. 6 ay kar yerden kalkmıyor. Boş zamanlarımızı kayarak geçiriyoruz. Bölgemiz kayak merkezi için uygundur. Dağcıların uğrak yeri olduğu gibi kayak merkezinin de kurulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.