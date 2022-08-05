Çocuklar, 'Survivor Parku'runda eğlenerek yarıştılar

Yalova Altınova Belediyesi, Hersek Sahili Plajında çocuklara yönelik "Survivor Parkuru" kurdu. Parkurdaki engellerden tek tek geçen çocuklar, hem kaslarını çalıştırdı hem de eğlendi.

Altınova Belediyesi, Kültür Festivali çerçevesinde Altınova Belediyesi, Hersek Sahili Plajında çocuklara yönelik "Survivor Parkuru" kurdu. Çocuklar burada hem eğlendi hem de birbirleriyle yarıştı. Altınova Belediyesi Hersek Sahili Plajında kurulan Survivor Parkurunda eğlenerek yarışan çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Sahile kurulan Survivor Parkurunda engellerden geçen çocuklar, zihin ve kas gelişimlerine katkı sağlayacak birçok hareketi yaparken, yarış heyecanını da doyasıya yaşadı. Çocukların keyifli yarışmalarını Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ailelerle birlikte yakından takip etti. - YALOVA