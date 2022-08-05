Çocuklar, 'Survivor Parku'runda eğlenerek yarıştılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklar, 'Survivor Parku'runda eğlenerek yarıştılar

Çocuklar, 'Survivor Parku'runda eğlenerek yarıştılar

Yalova Altınova Belediyesi, Hersek Sahili Plajında çocuklara yönelik "Survivor Parkuru" kurdu.

 - Güncelleme:

Yalova Altınova Belediyesi, Hersek Sahili Plajında çocuklara yönelik "Survivor Parkuru" kurdu. Parkurdaki engellerden tek tek geçen çocuklar, hem kaslarını çalıştırdı hem de eğlendi.

Altınova Belediyesi, Kültür Festivali çerçevesinde Altınova Belediyesi, Hersek Sahili Plajında çocuklara yönelik "Survivor Parkuru" kurdu. Çocuklar burada hem eğlendi hem de birbirleriyle yarıştı. Altınova Belediyesi Hersek Sahili Plajında kurulan Survivor Parkurunda eğlenerek yarışan çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Sahile kurulan Survivor Parkurunda engellerden geçen çocuklar, zihin ve kas gelişimlerine katkı sağlayacak birçok hareketi yaparken, yarış heyecanını da doyasıya yaşadı. Çocukların keyifli yarışmalarını Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ailelerle birlikte yakından takip etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalova Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title