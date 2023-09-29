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Çocuklar Okula Anneler Tenise Projesi Devam Ediyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Çocuklar Okula Anneler Tenise' projesi devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çocukların okul saatlerinde ailelere spor yapmaları için imkan sunuyor. Okul saatlerinde anneler tenis kortunda spor yaparken çocuklarda okul sonrası spor yapıyor. Tenis oynayan anneler sağlıklı yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu belirterek spora az da olsa ilgisi olanları çocukları ile birlikte spor yapmaya davet etti.