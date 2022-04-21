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Çocuklar okula anneler tenise gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çocuklar okula anneler tenise gidiyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Çocuklar Okula Anneler Tenise" projesi başlatıldı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Çocuklar Okula Anneler Tenise" projesi başlatıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocuklar okuldayken ailelerine spor yapmaları için imkan sunuyor. Anneler tenis kortunda spor yaparken, çocuklarda okul sonrası spor yapıyor. Tenis antrenörü Ahmet Usluer, "Ücretsiz kurslarımızla gençlerimiz ve yetişkinlerimiz spor yapmanın keyfini çıkarıyor. Sevgili annelerimiz hem spor yapıp hem de tenis öğreniyor" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Tenis, Düzce, Spor, Haberler

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