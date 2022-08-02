Çocuklar aikidoyu çok seviyor

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için gerçekleştirdiği aikido eğitimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler ile gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen aikido eğitimleri de 7-14 yaş arası çocukların katılımı ile sürüyor. Haftada bir gün olmak üzere 20 çocuğun katıldığı etkinlikte, uzman eğitmenler gözetiminde spor yapılıyor. Aikido öğrenen çocuklar, dik ve sağlıklı bir duruş kazanıyor. Kendini savunma sanatı olarak bilinen aikidonun ruh sağlığını olumlu etkilemesi, enerjik olmayı sağlaması, stresi önlemesi ve doğru yöntemlerle nefes almayı sağlaması gibi faydaları dikkat çekiyor. Eğitime katılan çocuklar ve aileleri de memnuniyetlerini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini sunuyor. - ESKİŞEHİR