Coco Gauff, Fransa Açık'ta Şampiyonluk Kupasını Kazandı

Fransa Açık tek kadınlar finalinde Coco Gauff, Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, karşılaştı. Gauff, rakibini 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, kupanın sahibi oldu. Gauff, böylece ilk Fransa Açık şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL